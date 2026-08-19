В Украине готовят драконовские наказания для систематических нарушителей ПДД: подробности от Нацполиции

В Украине ужесточат наказание для систематических нарушителей правил дорожного движения. Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий, сообщает УНН.

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По его словам, превышение скорости является одной из основных причин ДТП с пострадавшими и погибшими.

И если штраф за одно из наиболее опасных нарушений фактически сопоставим со стоимостью нескольких литров топлива, трудно ожидать, что он будет иметь достаточный превентивный эффект. Ответственность должна быть не только следствием уже совершённого нарушения, но и реально удерживать от следующего. Поэтому санкции за опасное превышение скорости требуют пересмотра - отметил Белошицкий.

Он подчеркнул, что отдельный штраф может быть действенным для человека, который случайно нарушил правила. Но для систематических нарушителей недостаточно выписывать очередной штраф.

За систематические опасные нарушения должен наступать отдельный уровень ответственности — вплоть до временного лишения права управления. Именно такие механизмы позволяют воздействовать не на один отдельный эпизод, а на поведение системного нарушителя — подчеркнул Белошицкий.

Он добавил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован ряд законопроектов, призванных изменить ситуацию — в частности, законопроект №15348 в ближайшие дни должен рассматриваться в первом чтении.

Напомним

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