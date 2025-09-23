$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 8168 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 19386 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 26550 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 31237 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 45075 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 57532 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 54704 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28360 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 51361 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25355 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
В США заарештували чоловіка за наведення лазерної указки на гелікоптер Трампа

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Секретна служба США заарештувала чоловіка, який світив лазером у бік Marine One з президентом Дональдом Трампом. Інцидент стався під час вильоту гелікоптера з Білого дому, підозрюваний також спрямував лазер на офіцера.

В США заарештували чоловіка за наведення лазерної указки на гелікоптер Трампа

Американська Секретна служба заарештувала чоловіка за підозрою у тому, що він світив лазером у бік Marine One - президентського гелікоптера, який саме вилітав з території Білого дому з президентом Дональдом Трампом на борту. Про це інформує NBC News iз посиланням на матеріали справи, передає УНН

Деталі

Зазначається, що інцидент стався в суботу ввечері, коли офіцер Секретної служби помітив оголеного до пояса чоловіка, який "гучно розмовляв сам із собою" на проспекті Конституції.

Коли офіцер підійшов до нього ближче та посвітив на нього ліхтариком, той у відповідь "направив і посвітив червоним лазерним променем в обличчя офіцера".

Після цього чоловік, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, спрямував промінь на Marine One, який летів низько над Еліпсом. 

Офіцер Секретної служби заявив, що розумів небезпеку для Marine One та всіх, хто перебував на борту. Дії підозрюваного створювали ризик засліплення й дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на малій висоті поряд з іншими гелікоптерами (Корпусу морської піхоти США, Поліції парків США) та монументом Вашингтона. Це створювало загрозу авіаційної катастрофи.

Офіцер негайно затримав Вінклера, відібрав у нього лазерний указник та закував у кайданки. Після затримання чоловік став навколішки та кілька разів повторив: "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом".

Слідчі повідомили, що при ньому також був ніж із фіксованим лезом довжиною близько 7,5 см.

Під час подальшого допиту Вінклер "зізнався, що направляв червоний лазерний указник на Marine One" і "сказав, що не знав про заборону. За його словами, він часто світить лазером на різні об’єкти, наприклад дорожні знаки

- йдеться у дописі.

За даними NBC News, наведення лазерного променя на повітряне судно є федеральним злочином, за який передбачено до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час подорожі до Лондона - Bloomberg18.09.25, 07:05 • 3873 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Секретна служба США
Білий дім
Дональд Трамп