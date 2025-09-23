В США заарештували чоловіка за наведення лазерної указки на гелікоптер Трампа

Американська Секретна служба заарештувала чоловіка за підозрою у тому, що він світив лазером у бік Marine One - президентського гелікоптера, який саме вилітав з території Білого дому з президентом Дональдом Трампом на борту. Про це інформує NBC News iз посиланням на матеріали справи, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався в суботу ввечері, коли офіцер Секретної служби помітив оголеного до пояса чоловіка, який "гучно розмовляв сам із собою" на проспекті Конституції.

Коли офіцер підійшов до нього ближче та посвітив на нього ліхтариком, той у відповідь "направив і посвітив червоним лазерним променем в обличчя офіцера".

Після цього чоловік, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, спрямував промінь на Marine One, який летів низько над Еліпсом.

Офіцер Секретної служби заявив, що розумів небезпеку для Marine One та всіх, хто перебував на борту. Дії підозрюваного створювали ризик засліплення й дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на малій висоті поряд з іншими гелікоптерами (Корпусу морської піхоти США, Поліції парків США) та монументом Вашингтона. Це створювало загрозу авіаційної катастрофи.

Офіцер негайно затримав Вінклера, відібрав у нього лазерний указник та закував у кайданки. Після затримання чоловік став навколішки та кілька разів повторив: "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом".

Слідчі повідомили, що при ньому також був ніж із фіксованим лезом довжиною близько 7,5 см.

Під час подальшого допиту Вінклер "зізнався, що направляв червоний лазерний указник на Marine One" і "сказав, що не знав про заборону. За його словами, він часто світить лазером на різні об’єкти, наприклад дорожні знаки - йдеться у дописі.

За даними NBC News, наведення лазерного променя на повітряне судно є федеральним злочином, за який передбачено до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

