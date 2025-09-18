$41.180.06
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час подорожі до Лондона - Bloomberg

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Літак президента США Дональда Трампа, Air Force One, під час польоту до Лондона ледь не зіткнувся з літаком Spirit Airlines над Нью-Йорком. Авіадиспетчер помітив схожі висоти та траєкторії польоту, що призвело до термінового попередження пілотам Spirit.

Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час подорожі до Лондона - Bloomberg

Літак президента США Дональда Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час польоту глави Білого дому до Лондона. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що літак Spirit Airlines у небі над Нью-Йорком опинився надто близько до літака Air Force One, яким Трамп летів до Великої Британії. 

Авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Він спробував попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс. Хоча відстань між літаками залишалася безпечною – кілька миль, ситуація привернула увагу в соцмережах. Запис радіообміну між диспетчером і пілотами став вірусним у соціальних мережах

- йдеться у статті.

Вказується, що на аудіо чути, як диспетчер різко наказує: "Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно!". Згодом екіпаж виконав команду.

Трафік знаходиться ліворуч на відстані шести або восьми миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це. Будьте уважні! Відкладіть iPad!

- додав диспетчер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.

Співпадіння? Дружина короля Британії Камілла та перша леді США обрали для банкету сукні у кольорах українського прапора18.09.25, 01:18 • 2118 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Air Force One
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Велика Британія
Лондон