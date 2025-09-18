Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час подорожі до Лондона - Bloomberg

Літак президента США Дональда Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час польоту глави Білого дому до Лондона. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Зазначаєтьтся, що літак Spirit Airlines у небі над Нью-Йорком опинився надто близько до літака Air Force One, яким Трамп летів до Великої Британії.

Авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Він спробував попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс. Хоча відстань між літаками залишалася безпечною – кілька миль, ситуація привернула увагу в соцмережах. Запис радіообміну між диспетчером і пілотами став вірусним у соціальних мережах

Вказується, що на аудіо чути, як диспетчер різко наказує: "Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно!". Згодом екіпаж виконав команду.

Трафік знаходиться ліворуч на відстані шести або восьми миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це. Будьте уважні! Відкладіть iPad!