Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час подорожі до Лондона - Bloomberg
Київ • УНН
Літак президента США Дональда Трампа, Air Force One, під час польоту до Лондона ледь не зіткнувся з літаком Spirit Airlines над Нью-Йорком. Авіадиспетчер помітив схожі висоти та траєкторії польоту, що призвело до термінового попередження пілотам Spirit.
Літак президента США Дональда Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком під час польоту глави Білого дому до Лондона. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначаєтьтся, що літак Spirit Airlines у небі над Нью-Йорком опинився надто близько до літака Air Force One, яким Трамп летів до Великої Британії.
Авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Він спробував попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс. Хоча відстань між літаками залишалася безпечною – кілька миль, ситуація привернула увагу в соцмережах. Запис радіообміну між диспетчером і пілотами став вірусним у соціальних мережах
Вказується, що на аудіо чути, як диспетчер різко наказує: "Spirit 1300, поверніть праворуч на 20 градусів. Негайно!". Згодом екіпаж виконав команду.
Трафік знаходиться ліворуч на відстані шести або восьми миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це. Будьте уважні! Відкладіть iPad!
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.
