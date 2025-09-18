Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время путешествия в Лондон - Bloomberg
Самолет президента США Дональда Трампа, Air Force One, во время полета в Лондон едва не столкнулся с самолетом Spirit Airlines над Нью-Йорком. Авиадиспетчер заметил схожие высоты и траектории полета, что привело к срочному предупреждению пилотам Spirit.
Самолет президента США Дональда Трампа чуть не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время полета главы Белого дома в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что самолет Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком оказался слишком близко к самолету Air Force One, на котором Трамп летел в Великобританию.
Авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс. Хотя расстояние между самолетами оставалось безопасным – несколько миль, ситуация привлекла внимание в соцсетях. Запись радиообмена между диспетчером и пилотами стала вирусной в социальных сетях
Указывается, что на аудио слышно, как диспетчер резко приказывает: "Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов. Немедленно!". Впоследствии экипаж выполнил команду.
Трафик находится слева на расстоянии шести или восьми миль. 747. Я уверен, вы видите, кто это. Будьте внимательны! Отложите iPad!
Напомним
Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.
