Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время путешествия в Лондон - Bloomberg

Самолет президента США Дональда Трампа чуть не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время полета главы Белого дома в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что самолет Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком оказался слишком близко к самолету Air Force One, на котором Трамп летел в Великобританию.

Авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс. Хотя расстояние между самолетами оставалось безопасным – несколько миль, ситуация привлекла внимание в соцсетях. Запись радиообмена между диспетчером и пилотами стала вирусной в социальных сетях - говорится в статье.

Указывается, что на аудио слышно, как диспетчер резко приказывает: "Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов. Немедленно!". Впоследствии экипаж выполнил команду.

Трафик находится слева на расстоянии шести или восьми миль. 747. Я уверен, вы видите, кто это. Будьте внимательны! Отложите iPad! - добавил диспетчер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

