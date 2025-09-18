Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время путешествия в Лондон - Bloomberg

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 19310 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 28239 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 24297 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 24333 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 29155 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 37426 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40794 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39815 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 111382 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 127859 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
90%
750мм
Популярные новости
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 5078 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"23:12 • 3910 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto00:07 • 7434 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 6298 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 8016 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 19299 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 29315 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 60544 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 111381 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 127858 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Роберта Метсола
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 13905 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 14846 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 14022 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 43951 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 48573 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время путешествия в Лондон - Bloomberg

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Самолет президента США Дональда Трампа, Air Force One, во время полета в Лондон едва не столкнулся с самолетом Spirit Airlines над Нью-Йорком. Авиадиспетчер заметил схожие высоты и траектории полета, что привело к срочному предупреждению пилотам Spirit.

Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время путешествия в Лондон - Bloomberg

Самолет президента США Дональда Трампа чуть не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком во время полета главы Белого дома в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что самолет Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком оказался слишком близко к самолету Air Force One, на котором Трамп летел в Великобританию.

Авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс. Хотя расстояние между самолетами оставалось безопасным – несколько миль, ситуация привлекла внимание в соцсетях. Запись радиообмена между диспетчером и пилотами стала вирусной в социальных сетях

- говорится в статье.

Указывается, что на аудио слышно, как диспетчер резко приказывает: "Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов. Немедленно!". Впоследствии экипаж выполнил команду.

Трафик находится слева на расстоянии шести или восьми миль. 747. Я уверен, вы видите, кто это. Будьте внимательны! Отложите iPad!

- добавил диспетчер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага18.09.25, 01:18 • 2054 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Самолет президента США
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Великобритания
Лондон