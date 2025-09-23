$41.250.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В США арестовали мужчину за наведение лазерной указки на вертолет Трампа

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Секретная служба США арестовала мужчину, который светил лазером в сторону Marine One с президентом Дональдом Трампом. Инцидент произошел во время вылета вертолета из Белого дома, подозреваемый также направил лазер на офицера.

В США арестовали мужчину за наведение лазерной указки на вертолет Трампа

Американская Секретная служба арестовала мужчину по подозрению в том, что он светил лазером в сторону Marine One - президентского вертолета, который как раз вылетал с территории Белого дома с президентом Дональдом Трампом на борту. Об этом информирует NBC News со ссылкой на материалы дела, передает УНН

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером, когда офицер Секретной службы заметил обнаженного по пояс мужчину, который "громко разговаривал сам с собой" на проспекте Конституции.

Когда офицер подошел к нему ближе и посветил на него фонариком, тот в ответ "направил и посветил красным лазерным лучом в лицо офицера".

После этого мужчина, которого позже идентифицировали как Джейкоба Самуэля Винклера, направил луч на Marine One, который летел низко над Эллипсом. 

Офицер Секретной службы заявил, что понимал опасность для Marine One и всех, кто находился на борту. Действия подозреваемого создавали риск ослепления и дезориентации пилота, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами (Корпуса морской пехоты США, Полиции парков США) и монументом Вашингтона. Это создавало угрозу авиационной катастрофы.

Офицер немедленно задержал Винклера, отобрал у него лазерную указку и заковал в наручники. После задержания мужчина встал на колени и несколько раз повторил: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом".

Следователи сообщили, что при нем также был нож с фиксированным лезвием длиной около 7,5 см.

Во время дальнейшего допроса Винклер "признался, что направлял красный лазерный указатель на Marine One" и "сказал, что не знал о запрете. По его словам, он часто светит лазером на различные объекты, например дорожные знаки

- говорится в сообщении.

По данным NBC News, наведение лазерного луча на воздушное судно является федеральным преступлением, за которое предусмотрено до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп