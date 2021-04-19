В США оприлюднили масштабне розслідування щодо Коломойського

Цитата

“Прокурори запевняють, що Коломойський таємно придбав десять інших сталеливарних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу”, — пише Pittsburgh Post-Gazette.

Що знайшли у Коломойського

Зазначається, що у 2006 — 2016 роках олігарх та його партнери володіли 13 сталеливарними заводами у США. Вони були придбані за гроші, незаконно виведені з українського “Приватбанку”, пише видання. Додається, що український олігарх заволодів чотирма офісними будівлями у Клівленді та розкішним готелем на 484 номери.

Що відомо про обвинувачення Коломойському

Раніше Мін’юст США обвинуватив Коломойського та Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки у Клівленді.

За даними газети, на заводах Коломойського у Сполучених Штатах був низький рівень дотримання техніки безпеки та регулярно траплялися ситуації, де травми отримували співробітники. Порушення були помічені й у дотриманні норм екології.

Як пише газета, саме погане управління, а також частину заводів згодом закрили, що призвело до втрати кількості робочих місць. В окремих випадках через порушення у процедурі податкових відрахувань, травмовані й звільнені працівники мали складнощі із отриманням належних їм виплат.

Такі прояви мають за собою небезпечні наслідки, які фінансові злочини, такі як відмивання грошей, пише газета.

Видання зазначає, що розслідуванням щодо статків Коломойського займається департамент юстиції США та правоохоронними органами України.

Нагадаємо

У серпні 2020 року американський Мін’юст звинуватив українського олігарха у розкраданні та відмиванні мільярдів доларів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.