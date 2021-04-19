В США обнародовали масштабное расследование про Коломойского

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“Прокуроры уверяют, что Коломойский тайно приобрел десять других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо в Техас”, — пишет Pittsburgh Post-Gazette.

Что нашли у Коломойского

Отмечается, что в 2006 — 2016 годах олигарх и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в США. Они были приобретены за деньги, незаконно выведены из украинского “Приватбанка”, пишет издание. Добавляется, что украинский олигарх завладел четырьмя офисными зданиями в Кливленде и роскошным отелем на 484 номера.

Что известно об обвинениях Коломойскому

Ранее Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде.

По данным газеты, на заводах Коломойского в Соединенных Штатах был низкий уровень соблюдения безопасности и регулярно случались ситуации, где травмы получали сотрудники. Нарушения были замечены и в соблюдении норм экологии.

Как пишет газета, именно плохое управление, а также часть заводов впоследствии закрыли, что привело к потере количества рабочих мест. В отдельных случаях из-за нарушения в процедуре налоговых отчислений, травмированы и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.

Такие проявления имеют за собой опасные последствия, финансовые преступления, такие как отмывание денег, пишет газета.

Издание отмечает, что расследованием по средствам Коломойского занимается департамент юстиции США и правоохранительными органами Украины.

Напомним

В августе 2020 года американский Минюст обвинил украинского олигарха в хищении и отмывании миллиардов долларов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что в Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.