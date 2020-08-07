Мін'юст США планує конфіскувати дві будівлі, придбаних Коломойським

“Сполучені Штати направили на розгляд суду Південного округу штату Флорида дві цивільні скарги про конфіскацію комерційних об’єктів нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), придбаних на незаконно привласнені кошти Приватбанку в Україні. Обидва об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушення статуту про незаконну легалізацію федеральних коштів”, — йдеться в повідомленні.

Американська прокуратура вважає, що Коломойський і Боголюбов привласнили та розтратили “мільярди доларів” з Приватбанку шляхом отримання фіктивних позик і кредитних ліній в 2008-2016 роки до націоналізації цієї фінансової установи України. Їм інкримінується переклад частини викрадених коштів в США через мережу фіктивних фірм і відділення Приватбанку на Кіпрі.

У повідомленні згадуються також Мордехай Корф і Уріель Лабер, які з Коломойським і Боголюбовим в Майамі (штат Флорида) зареєстрували мережу організацій для легалізації та інвестування коштів, незаконно виведених з Приватбанку. За даними прокуратури, на ці кошти були куплені офісні будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі і колишня штаб-квартира компанії CompuCom в Далласі. Загальна вартість цих об’єктів становить близько 70 млн доларів.

Також раніше стало відомо, що ФБР провело обшуки в офісах компаній Коломойського в Майамі і Клівленді.