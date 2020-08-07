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4 марта, 13:25 • 105890 просмотра

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Минюст США планирует конфисковать два здания, приобретенных Коломойским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Прокуратуры Южного округа американского штата Флорида и Северного округа штата Огайо намерены конфисковать два объекта недвижимости в США, приобретенные на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Министерства юстиции США, отмечает УНН.

“Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда Южного округа штата Флорида две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства Приватбанка в Украине. Оба объекта подлежат конфискации на основании нарушения статута о незаконной легализации федеральных денежных средств”, — говорится в сообщении.

Американская прокуратура считает, что Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили “миллиарды долларов” из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годы до национализации этого финансового учреждения Украины. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.

В сообщении упоминаются также Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые с Коломойским и Боголюбовым в Майами (штат Флорида) зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из Приватбанка. По данным прокуратуры, на эти средства были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около 70 млн долларов.

Также ранее стало известно, что ФБР провело обыски в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде.

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