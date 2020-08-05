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ФБР провело обшуки в офісах компаній Коломойського у Маямі та Клівленді

ФБР провело обшуки в офісах компаній Коломойського у Маямі та Клівленді

Київ • УНН

 • 16640 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Федеральні агенти здійснили обшуки у офісах компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє cbsnews із посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, інформує УНН.

"Агенти ФБР та Служби внутрішніх доходів у вівторок здійснили рейд на два офіси, що належать до компанії Optima Management Group, компанії, яка має зв'язки з українським олігархом. Федеральні агенти провели рейд офісів Optima Management у Маямі та Клівленді в рамках розслідування справи прокуратури США у Північному окрузі Огайо, яке триває вже більше року, повідомило джерело", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агенти вилучили деякі речі з офісів, включаючи комп'ютери та ноутбуки. Однак точний опис того, що було конфісковано федеральними агентами, не є загальнодоступним, оскільки ордер на обшук залишається в таємниці. Арештів не проводилося.

"Штаб-квартира Optima Management розташована у штаті Клівленд - компанія займається нерухомістю, яка має зв'язки з Ігорем Коломойським, українським олігархом... У минулому році Daily Beast повідомляв, що ФБР розслідувало справу проти Коломойського через його можливі фінансові злочини, включаючи відмивання грошей", - повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, “Приватбанк” в суді у США заявив, що Коломойський і Боголюбов відмили майже 800 млн доларів.

Українські Національні Новини

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