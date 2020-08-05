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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13513 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100299 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105182 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109917 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130192 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101868 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

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ФБР провело обыски в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде

ФБР провело обыски в офисах компаний Коломойского в Майами и Кливленде

Киев  •  УНН

 • 16639 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Федеральные агенты провели обыски в офисах компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает cbsnews со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, передает УНН.

"Агенты ФБР и Службы внутренних доходов во вторник совершили рейд на два офиса, относящихся к компании Optima Management Group, компании, которая имеет связи с украинским олигархом. Федеральные агенты провели рейд офисов Optima Management в Майами и Кливленде в рамках расследования дела прокуратуры США в Северном округе Огайо, которое длится уже более года, сообщил источник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты изъяли некоторые вещи из офисов, включая компьютеры и ноутбуки. Однако точное описание того, что было конфисковано федеральными агентами, не является общедоступным, поскольку ордер на обыск остается в тайне. Арестов не проводилось.

"Штаб-квартира Optima Management находится в штате Кливленд - компания занимается недвижимостью, которая имеет связи с Игорем Коломойским, украинским олигархом... В прошлом году Daily Beast сообщал, что ФБР расследовало дело против Коломойского из-за его возможных финансовых преступлений, включая отмывание денег", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее в УНН, "Приватбанк" в суде в США заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов.

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