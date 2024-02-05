В росії заявили про ліквідацію "міністра нс лнр"

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано "міністра надзвичайних ситуацій" так званої "лнр" олексія потелещенка. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела у російському відомстві, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, потелещенко загинув 3 лютого від удару по пекарні Лисичанська.

Так званий ватажок терористичного угруповання "лнр" віктор пасічник звинуватив у обстрілі Україну. За його словами, внаслідок удару загинули 28 людей.

Як заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, насправді прильот був по кафе поруч із пекарнею, де саме зібралися місцеві колаборанти. А сама пекарня вже відновила роботу.

За тиждень Сили оборони ліквідували понад 6600 російських військових та знищили сотні одиниць військової техніки