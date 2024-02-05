В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован "министр чрезвычайных ситуаций" так называемой "лнр" алексей потелещенко. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на источники в российском ведомстве, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, потелещенко погиб 3 февраля от удара по пекарне Лисичанска.

Так называемый главарь террористической группировки "лнр" виктор пасечник обвинил в обстреле Украину. По его словам, в результате удара погибли 28 человек.

Как заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на самом деле прилет был по кафе рядом с пекарней, где как раз собрались местные коллаборационисты. А сама пекарня уже возобновила работу.

За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники