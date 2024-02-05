В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"
россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.
Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц
Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.
На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру
На Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.
Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.
"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью
Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.
Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине
Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.
Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель находится в Варшаве, чтобы обсудить с польскими коллегами приоритеты внешней политики и политики безопасности, включая вопросы Украины и Ближнего Востока.
Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей
По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.
Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента
Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента.
На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник, зафиксировав его взрыв на видео, а также обезвредили 143 российских БПЛА и нанесли ущерб российской живой силе и технике.