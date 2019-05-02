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В ООН назвали вибірковим та упередженим розслідування подій в Одесі 2 травня

В ООН назвали вибірковим та упередженим розслідування подій в Одесі 2 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Розслідування справ щодо подій у центрі Одеси під час масових заворушень 2 травня 2014 року є вибірковим та упередженим. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації звіту п'ятирічного моніторингу подій, які сталися в Одесі 2 травня 2014 року, передає кореспондент УНН.

"З насильства 2 травня минуло п'ять років, але, на жаль, досі так ніхто і не поніс відповідальності за вбивства 6 чоловік у центрі міста та за насильницьку смерть 42 людей у Будинку профспілок. У багатьох випадках навіть не встановлено конкретних виконавців та підозрюваних. Із 29 осіб, яких звинувачували в участі у масових заворушеннях, 28 були імовірними прихильниками федералізації. Це створює певний виклик. Були дві групи, які відповідальні за ескалацію насильства. Отже, таке вражаюче співвідношення дозволило нам робити висновок, що розслідування поліції щодо масових заворушень було вибірковим та упередженим", - зазначила Фрейзер.

За її словами, зокрема щодо вбивств у центрі міста поліція досі не встановила жодних підозрюваних в смерті 5 із 6 загиблих осіб. Одну справу було відкрито проти члена однієї з груп прихильників єдності, якого звинувачують у вбивстві чоловіка, який належав до прихильників федералізації, під час масових заворушень в центрі міста. Досудове розслідування було завершено 4 роки тому, проте суд так і не розпочав розгляд справи по суті.

"Такі значні затримки можна пояснити низькою якістю досудового розслідування та регулярними насильницькими зриваннями слухань радикальними прихильниками звинуваченого", - додала вона, уточнивши, що поліція не здійснювала спроб попередити такі дії радикалів і не розслідувала їхні дії, що створює серйозні перешкоди для неупередженого розгляду справи.

При цьому вона додала, що справа проти 19 прихильників федералізації розглядалась протягом трьох років, однак суд виправдав їх всіх у вересні 2017 року, коли суд визначив, що досудове розслідування було неефективним і упередженим, а кримінальне переслідування політично вмотивованим, утім, після звільнення двоє з підозрюваних були повторно заарештовані за новими обвинуваченнями у підготовці до вбивства.

Як повідомляв УНН, у МВС заявили, що готові до забезпечення публічної безпеки 2 травня в Одесі, на посилений режим несення служби залучили близько 2500 правоохоронців. У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня запроваджується контроль на в’їзд у місто.

Куликове поле, Соборну площу та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів.

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці. В Одесі 2 травня ввечері також відбудеться марш "Нацкорпусу".

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

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