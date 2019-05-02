В Одесі 2 травня маршуватиме "Нацкорпус": підрозділи МВС наготові

"У нас достатньо сил, і ми будемо дивитись, виходячи з обстановки", - сказав Яровий, відповідаючи на запитання про те, чи планує МВС відтягнути сили від Куликового поля туди, де буде проходити марш.

"У нас буде напруження, ми будемо відчувати ще більше напруження, і можуть бути провокації. У нас створені мобільні групи, в т.ч. спецпідрозділ, які будуть діяти, виходячи з обстановки, яка буде відбуватись", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи відслідковує МВС пересування підозрілих осіб, які щойно прибули до міста, заступник глави МВС сказав: "Абсолютно".

"Ця робота проводиться не тільки сьогодні - вона проводилась і вчора, і у нас була дуже серйозна нарада. Ми заслухали в тому числі керівників оперативних служб, і у нас є комунікація з нашими регіональними управліннями, тож всі пересування, які відбуваються, ми тримаємо на контролі, проводимо фільтраційні заходи, щоб не було заборонених предметів", - зазначив він.

Яровий водночас вибачився перед одеситами через незручності, які наразі виникають в місті через заходи безпеки.

Зазначимо, 2 травня о 18:00 в центрі Одеси пройде "Марш українського порядку", організований "Національним корпусом".

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці.

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.