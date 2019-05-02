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У МВС розповіли про ситуацію в Одесі 2 травня

У МВС розповіли про ситуацію в Одесі 2 травня

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі біля Будинку профспілок станом на 10:00 ситуація спокійна, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці. Про це сказав журналістам в Одесі перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.

“На дану хвилину у нас все спокійно, люди приходять — кладуть квіти. Ми розуміли всі виклики, які можуть бути, тому заздалегідь організували роботу одеської поліції. Крім того, ми привели додаткові сили та засоби Національної гвардії, патрульної поліції для того, щоб ми організували роботу. З 7 ранку взяли під охорону це місце, працювали вибухотехніки, повністю обстежили місце”, — сказав Яровий.

З його слів, наразі в штатному режимі правоохоронці виконують свої обов’язки.

“В той самий час ми готові до проблем, які будуть виникати, позаштатних ситуацій. Всі ці питання обговорювали при плануванні сьогоднішніх заходів”, — зазначив за глави МВС.

На питання про те, чи надходили до одеської поліції повідомлення щодо “замінування” будинку профспілок, він заявив, що таких не було.

“Ми задіяли 2,5 тис. правоохоронців, тому що розуміємо, що це — трагічний день, і деякі сили будуть намагатись дестабілізувати ситуацію. Ми враховуємо всі ймовірні виклики, які можуть бути”, — додав він.

Як повідомляв УНН, підрозділи МВС готові до забезпечення публічної безпеки 2 травня в Одесі, на посилений режим несення служби залучать близько 2500 правоохоронців.

Куликове поле, Соборну площу та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів, де сьогодні проходитимуть масові заходи, пов’язані із п’ятими роковинами подій, що стались 2 травня 2014 року.

У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, запроваджується контроль на в’їзд у місто.

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