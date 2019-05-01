В Одесі ввели контроль на в’їзд у місто

КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, від сьогодні з 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.