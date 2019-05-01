В Одесі ввели контроль на в’їзд у місто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, від сьогодні з 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.
Від сьогодні з 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.
“Завтра на усіх локаціях будуть працювати фільтраційні пункти та кінологи. Закликаємо не приносити заборонені предмети та символіку”, — наголосив він.
Крім того, цілодобово буде працювати ситуаційний центр для збору та аналізу інформації.
Завтра, 2 травня, о 9 ранку розпочинається посилене патрулювання центральних вулиць міста, тимчасово там обмежать рух. А всі колони учасників масових акцій будуть супроводжувати підрозділи поліції діалогу.
“Кожен керівник та особовий склад усіх підрозділів Нацполіції, ДПСУ і НГУ мають чітко розуміти основну тезу — забезпечення правопорядку. І від кожного із них залежить успіх цих заходів. Цю думку керівники мають довести до кожного працівника, який завтра буде залучений, вони мають розуміти свою відповідальність”, — заявив перший заступник міністра.
Нагадаємо, 2 травня, правопорядок в Одесі будуть забезпечувати 2,5 тисячі правоохоронців.