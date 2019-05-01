В Одесі ввели контроль на в’їзд у місто

ukru
22 березня, 17:51 • 75324 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 118752 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102668 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102578 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 85273 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101329 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151067 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167893 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154782 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246250 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4 м/с
39 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 29821 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 53708 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 41315 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 42091 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 54096 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 162900 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246251 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209523 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194376 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56351 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 52993 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68719 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 48973 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80821 перегляди
Актуальне
В Одесі ввели контроль на в’їзд у місто

В Одесі ввели контроль на в’їзд у місто

Київ • УНН

 • 14047 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, від сьогодні з 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.

Від сьогодні з 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.

“Завтра на усіх локаціях будуть працювати фільтраційні пункти та кінологи. Закликаємо не приносити заборонені предмети та символіку”, — наголосив він.

Крім того, цілодобово буде працювати ситуаційний центр для збору та аналізу інформації.

Завтра, 2 травня, о 9 ранку розпочинається посилене патрулювання центральних вулиць міста, тимчасово там обмежать рух. А всі колони учасників масових акцій будуть супроводжувати підрозділи поліції діалогу.

“Кожен керівник та особовий склад усіх підрозділів Нацполіції, ДПСУ і НГУ мають чітко розуміти основну тезу — забезпечення правопорядку. І від кожного із них залежить успіх цих заходів. Цю думку керівники мають довести до кожного працівника, який завтра буде залучений, вони мають розуміти свою відповідальність”, — заявив перший заступник міністра.

Нагадаємо, 2 травня, правопорядок в Одесі будуть забезпечувати 2,5 тисячі правоохоронців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72