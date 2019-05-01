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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112692 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115369 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116150 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145301 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115725 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140497 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Одессе ввели контроль на въезд в город

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, с сегодняшнего дня с 18:00 вводится контроль на въезд в город. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

С сегодняшнего дня с 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.

"Завтра на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи. Призываем не приносить запрещенные предметы и символику", - подчеркнул он.

Кроме того, круглосуточно будет работать ситуационный центр для сбора и анализа информации.

Завтра, 2 мая, в 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.

"Каждый руководитель и личный состав всех подразделений Нацполиции, ГПСУ и НГУ должны четко понимать основной тезис - обеспечение правопорядка. И от каждого из них зависит успех этих мероприятий. Это мнение руководители должны довести до каждого работника, который завтра будет привлечен, они должны понимать свою ответственность", - заявил первый заместитель министра.

Напомним, 2 мая, правопорядок в Одессе будут обеспечивать 2,5 тысячи милиционеров.

Украинские Национальные Новости

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