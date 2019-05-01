В Одессе ввели контроль на въезд в город
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, с сегодняшнего дня с 18:00 вводится контроль на въезд в город. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.
С сегодняшнего дня с 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.
"Завтра на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи. Призываем не приносить запрещенные предметы и символику", - подчеркнул он.
Кроме того, круглосуточно будет работать ситуационный центр для сбора и анализа информации.
Завтра, 2 мая, в 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.
"Каждый руководитель и личный состав всех подразделений Нацполиции, ГПСУ и НГУ должны четко понимать основной тезис - обеспечение правопорядка. И от каждого из них зависит успех этих мероприятий. Это мнение руководители должны довести до каждого работника, который завтра будет привлечен, они должны понимать свою ответственность", - заявил первый заместитель министра.
Напомним, 2 мая, правопорядок в Одессе будут обеспечивать 2,5 тысячи милиционеров.