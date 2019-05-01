Завтра правопорядок в Одесі будуть забезпечувати близько 2,5 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Завтра, 2 травня, правопорядок в Одесі будуть забезпечувати 2,5 тисячі правоохоронців. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.
“Це вже п’ята річниця трагічних подій в Одесі. Звісно, ми очікуємо проведення великої кількості масових заходів. Деякі деструктивні сили намагаються використати їх на свою користь та розкачати ситуацію не лише в Одесі, але й по всій країні. Завдання правоохоронців цього не допустити”, — сказав Сергій Яровий.
На посилений режим несення служби заступає близько 2500 правоохоронців.
“Останні два місяці ми виконуємо великий обсяг робіт, тому я запевняю одеситів і гостей міста, що ми готові забезпечити правопорядок і завтра. Залучаємо 2500 особового складу з області і придані сил та засоби, серед них 650 військовослужбовців Нацгвардії. Завтра на бойовому чергуванні перебуватимуть всі підрозділи — вибухотехніки, патрульні, піротехніки, пожежні розрахунки, слідчо-оперативні групи, поліція діалогу та прикордонники”, — наголосив Сергій Яровий.
Нагадаємо, з вчорашнього дня поліція Одеси переходить на посилений режим несення служби у зв’язку з запланованими масовими заходами на початку травня.