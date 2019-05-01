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Завтра правопорядок в Одессе будут обеспечивать около 2,5 тыс. правоохранителей

Завтра правопорядок в Одессе будут обеспечивать около 2,5 тыс. правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 11319 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Завтра, 2 мая, правопорядок в Одессе будут обеспечивать 2,5 тысячи правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

"Это уже пятая годовщина трагических событий в Одессе. Конечно, мы ожидаем проведения большого количества массовых мероприятий. Некоторые деструктивные силы пытаются использовать их в свою пользу и раскатать ситуацию не только в Одессе, но и по всей стране. Задача правоохранителей этого не допустить", - сказал Сергей Яровой.

На усиленный режим несения службы заступает около 2500 правоохранителей.

"Последние два месяца мы выполняем большой объем работ, поэтому я уверяю одесситов и гостей города, мы готовы обеспечить правопорядок и завтра. Привлекаем 2500 личного состава из области и приданные силы и средства, в том числе 650 военнослужащих Нацгвардии. Завтра на боевом дежурстве будут находиться все подразделения - взрывотехники, патрульные, пиротехники, пожарные расчеты, следственно-оперативные группы, полиция диалога и пограничники", - отметил Сергей Яровой.

Напомним, со вчерашнего дня полиция Одессы переходит на усиленный режим несения службы в связи с запланированными массовыми мероприятиями в начале мая.

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