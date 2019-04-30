Відсьогодні поліція Одеси переходить на посилений режим

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Від сьогоднішнього дня поліція Одеси переходить на посилений режим несення служби у зв’язку з запланованими масовими заходами на початку травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.