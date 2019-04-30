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Відсьогодні поліція Одеси переходить на посилений режим

Відсьогодні поліція Одеси переходить на посилений режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Від сьогоднішнього дня поліція Одеси переходить на посилений режим несення служби у зв’язку з запланованими масовими заходами на початку травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

“З сьогоднішнього дня ми переходимо на посилений варіант несення служби. Наш обов’язок забезпечити спокій та безпеку людей та не допустити провокацій”, — повідомив керівник поліції Одещини Олег Бех.

Бех додав, що 1 та 2 травня до Одеси прибувають додаткові сили та засоби, які спільно з правоохоронцями регіону будуть нести охорону громадського порядку та забезпечать публічну безпеку громадян.

“Участь в інструктажі взяли близько 700 правоохоронців, 50 одиниць техніки та 14 службових собак”, — зазначив він.

Очільник поліції області запевнив, що особовий склад та техніка правоохоронців Одещини до забезпечення правопорядку в регіоні готові.

Поліція Одещини нагадує одеситам та гостям міста про заборону використання символіки тоталітарних режимів, а також просить не піддаватись на провокації.

Також, 2 травня в Одесі, у місцях проведення масових заходів, працюватимуть поліцейські діалогу, які будуть допомагати роз’яснювати громадянам їхні права та обов’язки, допомагатимуть загасити конфліктні ситуації ще на стадії їх зародження. 

Нагадаємо, в Одесі представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Одеській області — генерала поліції третього рангу Олега Беха.

Українські Національні Новини

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