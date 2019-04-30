С сегодняшнего дня полиция Одессы переходит на усиленный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С сегодняшнего дня полиция Одессы переходит на усиленный режим несения службы в связи с запланированными массовыми мероприятиями в начале мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность обеспечить покой и безопасность людей и не допустить провокаций", - сообщил руководитель полиции Одесской Олег Бех.
Бех добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями региона будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.
"Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак", - отметил он.
Глава полиции области заверил, что личный состав и техника правоохранителей Одесской к обеспечению правопорядка в регионе готовы.
Полиция Одесской напоминает одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов, а также просит не поддаваться на провокации.
Также, 2 мая в Одессе, в местах проведения массовых мероприятий, будут работать полицейские диалога, которые будут помогать разъяснять гражданам их права и обязанности, помогать погасить конфликтные ситуации ещё на стадии их зарождения.
Напомним, в Одессе представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области - генерала полиции третьего ранга Олега Беха.