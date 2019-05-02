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Роковини трагедії 2 травня в Одесі: підрозділи МВС готові реагувати на провокації

Роковини трагедії 2 травня в Одесі: підрозділи МВС готові реагувати на провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Підрозділи МВС готові до забезпечення публічної безпеки 2 травня в Одесі, на посилений режим несення служби залучать близько 2500 правоохоронців. Про це напередодні заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Це вже п’ята річниця трагічних подій в Одесі. Звісно, ми очікуємо проведення великої кількості масових заходів. Деякі деструктивні сили намагаються використати їх на свою користь та розкачати ситуацію не лише в Одесі, але й по всій країні. Завдання правоохоронців цього не допустити", - сказав Яровий.

З його слів, усі підрозділи МВС готові реагувати на будь-які провокації та виклики.

Він зазначив, що на посилений режим несення служби заступає близько 2500 правоохоронців, запевнивши одеситів і гостей міста, що підрозділи МВС готові забезпечити правопорядок 2 травня.

"Залучаємо 2500 особового складу з області і придані сил та засоби, серед них 650 військовослужбовців Нацгвардії", - наголосив Яровий.

Він додав, що 2 травня на бойовому чергуванні перебуватимуть всі підрозділи - вибухотехніки, патрульні, піротехніки, пожежні розрахунки, слідчо-оперативні групи, поліція діалогу та прикордонники.

Перший заступник міністра зазначив, що вже 1 травня о 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.

А 2 травня, з його слів, "на усіх локаціях будуть працювати фільтраційні пункти та кінологи". "Закликаємо не приносити заборонені предмети та символіку", - наголосив він.

Він зазначив, що 2 травня в Одесі о 9 ранку розпочинається посилене патрулювання центральних вулиць міста, тимчасово там обмежать рух. А всі колони учасників масових акцій будуть супроводжувати підрозділи поліції діалогу.

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

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