Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: подразделения МВД готовы реагировать на провокации

"Это уже пятая годовщина трагических событий в Одессе. Конечно, мы ожидаем проведения большого количества массовых мероприятий. Некоторые деструктивные силы пытаются использовать их в свою пользу и раскатать ситуацию не только в Одессе, но и по всей стране. Задача правоохранителей этого не допустить", - сказал Яровой.

По его словам, все подразделения МВД готовы реагировать на любые провокации и вызовы.

Он отметил, что на усиленный режим несения службы заступает около 2500 правоохранителей, заверив одесситов и гостей города, что подразделения МВД готовы обеспечить правопорядок 2 мая.

"Привлекаем 2500 личного состава из области и приданные силы и средства, в том числе 650 военнослужащих Нацгвардии", - подчеркнул Яровой.

Он добавил, что 2 мая на боевом дежурстве будут находиться все подразделения - взрывотехники, патрульные, пиротехники, пожарные расчеты, следственно-оперативные группы, полиция диалога и пограничники.

Первый заместитель министра отметил, что уже 1 мая в 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств.

А 2 мая, по его словам, "на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи". "Призывает не приносить запрещенные предметы и символику", - подчеркнул он.

Он отметил, что 2 мая в Одессе в 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.