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Поліція перевірила Куликове поле та Соборну площу в Одесі

Поліція перевірила Куликове поле та Соборну площу в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Куликове поле, Соборну площу та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів, де сьогодні проходитимуть масові заходи, пов’язані із п’ятими роковинами подій, що стались 2 травня 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

“Обидві площі та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів. Поблизу вказаних місць обмежили рух автотранспорту. Вхід до Куликового поля та Соборної площі можливий тільки через фільтраційні пункти. Це обумовлено виключно завданням не допустити порушень публічного порядку та загрози життю і здоров’ю людей, які долучаться до вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, запроваджується контроль на в’їзд у місто.

Нагадаємо, підрозділи МВС готові до забезпечення публічної безпеки 2 травня в Одесі, на посилений режим несення служби залучать близько 2500 правоохоронців.

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