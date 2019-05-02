Полиция проверила Куликово поле и Соборную площадь в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Куликово поле, Соборную площадь и прилегающую к ним территорию полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов, где сегодня будут проходить массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, которые произошли 2 мая 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Обе площади и прилегающей к ним территории полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов. Вблизи указанных мест ограничено движение автотранспорта. Вход в Куликова поля и Соборной площади возможен только через фильтрационные пункты. Это обусловлено исключительно задачей не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни и здоровью людей, которые присоединятся к памяти погибших в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, вводится контроль на въезд в город.
Напомним, подразделения МВД готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекут около 2500 правоохранителей.