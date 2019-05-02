Полиция проверила Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

"Обе площади и прилегающей к ним территории полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов. Вблизи указанных мест ограничено движение автотранспорта. Вход в Куликова поля и Соборной площади возможен только через фильтрационные пункты. Это обусловлено исключительно задачей не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни и здоровью людей, которые присоединятся к памяти погибших в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, вводится контроль на въезд в город.



Напомним, подразделения МВД готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекут около 2500 правоохранителей.