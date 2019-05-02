В МВД рассказали о ситуации в Одессе 2 мая
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одессе возле Дома профсоюзов по состоянию на 10:00 ситуация спокойная, правонарушений не было, на месте работают правоохранители. Об этом сказал журналистам в Одессе первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.
"На данную минуту у нас все спокойно, люди приходят - кладут цветы. Мы понимали все вызовы, которые могут быть, поэтому заранее организовали работу одесской милиции. Кроме того, мы привели дополнительные силы и средства Национальной гвардии, патрульной полиции для того, чтобы мы организовали работу. С 7 утра взяли под охрану это место, работали взрывотехники, полностью обследовали место", - сказал Яровой.
По его словам, сейчас в штатном режиме правоохранители выполняют свои обязанности.
"В то же время мы готовы к проблемам, которые будут возникать, внештатных ситуаций. Все эти вопросы обсуждали при планировании сегодняшних мероприятий", - отметил по главы МВД.
На вопрос о том, поступали в одесской полиции сообщения о "заминировании" здания профсоюзов, он заявил, что таких не было.
"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, потому что понимаем, что это - трагический день, и некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитываем все возможные вызовы, которые могут быть", - добавил он.
Как сообщал УНН, подразделения МВД готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекут около 2500 правоохранителей.
Куликово поле, Соборную площадь и прилегающую к ним территорию полицейськи- взрывотехники проверили на наличие опасных предметов, где сегодня будут проходить массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, которые произошли 2 мая 2014 года.
В связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая, вводится контроль на въезд в город.