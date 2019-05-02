В Одессе 2 мая будет маршировать "Нацкорпус": подразделения МВД наготове

"У нас достаточно сил, и мы будем смотреть, исходя из обстановки", - сказал Яровой, отвечая на вопрос о том, планирует ли МВД оттянуть силы от Куликова поля туда, где будет проходить марш.

"У нас будет напряжение, мы будем чувствовать еще большее напряжение, и могут быть провокации. У нас созданы мобильные группы, в т.ч. спецподразделение, которые будут действовать, исходя из обстановки, которая будет происходить", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, отслеживает ли МВД передвижения подозрительных лиц, которые только прибыли в город, заместитель главы МВД сказал: "Абсолютно".

"Эта работа проводится не только сегодня - она проводилась и вчера, и у нас было очень серьезное совещание. Мы заслушали в том числе руководителей оперативных служб, и у нас есть коммуникация с нашими региональными управлениями, поэтому все передвижения, которые происходят, мы держим на контроле, проводим фильтрационные мероприятия, чтобы не было запрещенных предметов", - отметил он.

Яровой одновременно извинился перед одесситами за неудобства, которые сейчас возникают в городе из-за мер безопасности.

Отметим, 2 мая в 18:00 в центре Одессы пройдет "Марш украинского порядке", организованный "Национальным корпусом".

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.