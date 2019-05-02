В ООН назвали выборочным и предвзятым расследование событий в Одессе 2 мая

"С насилия 2 мая прошло пять лет, но, к сожалению, до сих пор так никто и не понес ответственности за убийства 6 человек в центре города и за насильственную смерть 42 человек в Доме профсоюзов. Во многих случаях даже не установлены конкретные исполнители и подозреваемые. Из 29 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, 28 были вероятными сторонниками федерализации. Это создает определенный вызов. Были две группы, которые ответственны за эскалацию насилия. Следовательно, такое впечатляющее соотношение позволило нам сделать вывод, что расследование полиции о массовых беспорядках было выборочным и предвзятым", - отметила Фрейзер.

По ее словам, в частности относительно убийств в центре города полиция до сих пор не установила никаких подозреваемых в смерти 5 из 6 погибших. Одно дело было открыто против члена одной из групп сторонников единства, которого обвиняют в убийстве мужчины, который принадлежал к сторонникам федерализации, во время массовых беспорядков в центре города. Досудебное расследование было завершено 4 года назад, однако суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу.

"Такие значительные задержки можно объяснить низким качеством досудебного расследования и регулярными насильственными срывами слушаний радикальными сторонниками обвиняемого", - добавила она, уточнив, что полиция не осуществляла попыток предупредить такие действия радикалов и не расследовала их действия, что создает серьезные препятствия для беспристрастного рассмотрения дела.

При этом она добавила, что дело против 19 сторонников федерализации рассматривалось в течение трех лет, однако суд оправдал их всех в сентябре 2017 года, когда суд определил, что досудебное расследование было неэффективным и предвзятым, а уголовное преследование политически мотивированным, впрочем, после освобождения двое из подозреваемых были повторно арестованы по новым обвинениям в подготовке к убийству.

Как сообщал УНН, в МВД заявили, что готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекли около 2500 правоохранителей. В связи с 5 годовщиной трагических событий 2 мая вводится контроль на въезд в город.

Куликово поле, Соборную площадь и прилегающую к ним территорию полицейские-взрывотехники проверили на наличие опасных предметов.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители. В Одессе 2 мая вечером также состоится марш "Нацкорпуса".

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.