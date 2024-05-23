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В окупованому Маріуполі вулицю Азовстальську назвали тульським проспектом попри бажання жителів

В окупованому Маріуполі вулицю Азовстальську назвали тульським проспектом попри бажання жителів

Київ • УНН

 • 48562 перегляди

В окупованому Маріуполі вулицю Азовстальську перейменували на тульський проспект всупереч бажанню більшості місцевих жителів, стираючи українське минуле міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі вулицю Азовстальську перейменували на тульський проспект, що викликало протест серед місцевих жителів. Окупанти ухвалили постанову 21 травня, посилаючись на "внесок тульської області у відновлення міста та думки групи жителів". Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

У Маріуполі окупаційна влада перейменувала вулицю Азовстальську на тульський проспект, попри масовий спротив місцевих жителів. Рішення було підписано 21 травня, наступного дня після другої річниці виходу оборонців з "Азовсталі".

В офіційному поясненні стверджується, що тульська область зробила значний внесок у "відновлення" міста та що враховувалися думки деяких жителів. Однак це суперечить результатам відкритого опитування, за результатами якого 72% мешканців виступили проти перейменування, що не стало на заваді діям окупаційної влади.

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Окупанти продовжують стирати усе, що могло б нагадувати про українське минуле Маріуполя. Крім того, такі перейменування призводять до юридичної зміни адрес зруйнованих будинків. У результаті людям відмовляють навіть встати у чергу на компенсаційне житло, адже адрес їх багатоповерхівок просто не існує

- зазначають у повідомленні.

Нагадаємо

росіяни перевозять танки через Маріуполь залізницею, вірогідно, використовуючи новозбудовану на тимчасово окупованих територіях залізничну гілку Маріуполь-ростов.

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Ірина Колеснік

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