росіяни залізницею перевозять танки через окупований Маріуполь
Київ • УНН
росіяни перевозять танки через Маріуполь залізницею, вірогідно, використовуючи новозбудовану на тимчасово окупованих територіях залізничну гілку Маріуполь-ростов.
Через залізничні колії тимчасово окупованого Маріуполя росіяни везуть танки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Військові переміщення. Тепер на тижні в тренді танки. Через місто поїхали з Бердянського напряму в Новоазовський напрям. Куди далі - можемо лише здогадуватись з огляду на Харківщину
Він також додав, що даний факт демонструє загрозу від нової гілки залізниці Маріуполь-ростов, яку росіяни побудували на тимчасово окупованих територіях.
Зараз тягнуть ось так. Тягачами. Довго. Мало. Дорого
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За даними Генштабу, за добу противник втратив 14 танків. При цьому загальні втрати танків з початку повномасштабного вторгнення досягли 7510 одиниць.
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