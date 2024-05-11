У Маріуполі фіксують рух російських вантажівок із боєкомплектом в бік Волновахи

Російські окупанти почали перекидати боєкомплект та живу силу з Маріуполя до Волновахи. Також зафіксовано переміщення щонайменше 23 тралів з гусеничною технікою, яка, імовірно, буде перекинута в район Волноваха - Вугледар - Курахове. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі у суботу, передає УНН.

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"Незважаючи на свято победобєсія, військові переміщення не зупинялись. Ми показували, як це було, навіть прикриваючись автопробігом, проте. Головне: домінуючий напрям - з Бердянського та Розівського напряму в бік Волновахи. Вантажівки з БК та живою силою. Домінування саме БК", - повідомив Андрющенко.

Він додав, що зафіксовано переміщення щонайменше 23 тралів з гусеничною технікою - танки та БМП з Розівки через Нікольский район в Малоянісоль, що далі може бути перекинута в район Волноваха - Вугледар - Курахово.

"Це перше велике перекидання техніки, зафіксовано в цей напрям за останні пів року з початку Авдіївського наступу", - додав Андрющенко.

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