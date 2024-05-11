У Маріуполі фіксують рух російських вантажівок із боєкомплектом в бік Волновахи

ukenru
16:38 • 40726 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 135741 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 115717 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 119966 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 116364 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 116490 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 109588 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129325 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142400 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143828 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
55 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 105988 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 104082 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 53580 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60132 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 81088 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 135714 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 316809 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 403948 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 415424 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 327485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 60048 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 53508 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 81658 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 96396 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 104056 перегляди
Актуальне
У Маріуполі фіксують рух російських вантажівок із боєкомплектом в бік Волновахи

У Маріуполі фіксують рух російських вантажівок із боєкомплектом в бік Волновахи

Київ • УНН

 • 52327 перегляди

Російські окупанти перекидають боєприпаси та живу силу з Маріуполя до Волновахи, зокрема, щонайменше 23 трали з гусеничною технікою - танками та БМП, які, ймовірно, будуть передислоковані в район Волноваха-Вугледар-Курахове.

Російські окупанти почали перекидати боєкомплект та живу силу з Маріуполя до Волновахи. Також зафіксовано переміщення щонайменше 23 тралів з гусеничною технікою, яка, імовірно, буде перекинута в район Волноваха - Вугледар - Курахове. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі у суботу, передає УНН.

Деталі

"Незважаючи на свято победобєсія, військові переміщення не зупинялись. Ми показували, як це було, навіть прикриваючись автопробігом, проте. Головне: домінуючий напрям - з Бердянського та Розівського напряму в бік Волновахи. Вантажівки з БК та живою силою. Домінування саме БК", - повідомив Андрющенко.

Він додав, що зафіксовано переміщення щонайменше 23 тралів з гусеничною технікою - танки та БМП з Розівки через Нікольский район в Малоянісоль, що далі може бути перекинута в район Волноваха - Вугледар - Курахово.

"Це перше велике перекидання техніки, зафіксовано в цей напрям за останні пів року з початку Авдіївського наступу", - додав Андрющенко.

Нагадаємо

Окупаційні війська рф розбудовують військову базу на Донеччині поблизу захопленого Бердянська.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
avdiivkaАвдіївка
volnovakhaВолноваха
telegramTelegram
vuhledarВугледар
kurakhoveКурахове
berdianskБердянськ
mariupolМаріуполь
donetskДонецьк
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36