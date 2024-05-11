Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи
Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.
Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"
Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепил отношения Китая с этими странами и Европой, способствуя сотрудничеству и демонстрируя растущее международное влияние Китая, указали в Пекине.
Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин
В Харьковской области Вооруженные силы Украины на утро отбили 9 российских атак, ведя оборонительные бои с целью сдерживания вражеского наступления и уничтожения оккупантов.
В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА
Российские оккупанты обстреляли Невское, повредив пять домов, вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются перестрелки, из-за бездействия оккупационных властей горят леса, а в оккупированном Рубежном не хватает медикаментов и врачей.
Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото
Мощный солнечный шторм вызвал потрясающее северное сияние, которое было видно по всей Украине, как на севере, так и на юге, впервые за последние 20 лет.
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
На что готовы пойти должники чтобы не возвращать кредит.
Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, происходит динамическое изменение обстановки - Волошин
Российские оккупанты продолжают попытки выйти к границам Донецкой и Луганской областей, ведутся интенсивные бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но ситуация остается под контролем украинских войск.
Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия
Российские войска почти 2 000 раз обстреляли Донецкую область, в том числе 9 населенных пунктов, в результате чего погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения, повреждены 29 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов.
Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН
Более 200 человек погибли, тысячи домов разрушены или повреждены в Афганистане в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в пятницу.
Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия
В результате удара российского КАБ по частному дому в Тягинцах Бериславского района Херсонской области погиб мужчина и была ранена женщина.