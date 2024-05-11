В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  134285 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  152753 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  160310 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  148157 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149376 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129997 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132836 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122008 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168049 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150792 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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10 мая 2024, 07:39  •  156381 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  160885 просмотра
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9 мая 2024, 14:50  •  173982 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  188084 просмотра

В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.

Война •   •  6818 просмотра
В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"

Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепил отношения Китая с этими странами и Европой, способствуя сотрудничеству и демонстрируя растущее международное влияние Китая, указали в Пекине.

политика •   •  7772 просмотра
Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"

Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Харьковской области Вооруженные силы Украины на утро отбили 9 российских атак, ведя оборонительные бои с целью сдерживания вражеского наступления и уничтожения оккупантов.

Война •   •  10406 просмотра
Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

Российские оккупанты обстреляли Невское, повредив пять домов, вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются перестрелки, из-за бездействия оккупационных властей горят леса, а в оккупированном Рубежном не хватает медикаментов и врачей.

Война •   •  10485 просмотра
В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото

Мощный солнечный шторм вызвал потрясающее северное сияние, которое было видно по всей Украине, как на севере, так и на юге, впервые за последние 20 лет.

Мультимедиа •   •  12759 просмотра
Северное сияние осветило ночное небо в Украине: фото

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

На что готовы пойти должники чтобы не возвращать кредит.

Экономика •   •  52491 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, происходит динамическое изменение обстановки - Волошин

Российские оккупанты продолжают попытки выйти к границам Донецкой и Луганской областей, ведутся интенсивные бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но ситуация остается под контролем украинских войск.

Война •   •  12097 просмотра
Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, происходит динамическое изменение обстановки - Волошин

Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия

Российские войска почти 2 000 раз обстреляли Донецкую область, в том числе 9 населенных пунктов, в результате чего погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения, повреждены 29 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов.

Война •   •  11214 просмотра
Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия

Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

Более 200 человек погибли, тысячи домов разрушены или повреждены в Афганистане в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в пятницу.

Новости Мира •   •  9925 просмотра
Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия

В результате удара российского КАБ по частному дому в Тягинцах Бериславского района Херсонской области погиб мужчина и была ранена женщина.

Война •   •  11259 просмотра
Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия