В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Российские оккупанты начали перебрасывать боекомплект и живую силу из Мариуполя в Волноваху. Также зафиксировано перемещение не менее 23 тралов с гусеничной техникой, которая, вероятно, будет переброшена в район Волноваха - Угледар - Курахово. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале в субботу, передает УНН.

Детали

"Несмотря на праздник победобесия, военные перемещения не останавливались. Мы показывали, как это было, даже прикрываясь автопробегом, однако. Главное: доминирующее направление - с Бердянского и Розовского направления в сторону Волновахи. Грузовики с БК и живой силой. Доминирование именно БК", - сообщил Андрющенко.

Он добавил, что зафиксировано перемещение не менее 23 тралов с гусеничной техникой - танки и БМП из Розовки через Никольский район в Малоянисоль, которая далее может быть переброшена в район Волноваха - Угледар - Курахово.

"Это первая крупная переброска техники, зафиксированная в это направление за последние полгода с начала Авдеевского наступления", - добавил Андрющенко.

Напомним,

Оккупационные войска рф строят военную базу в Донецкой области вблизи захваченного Бердянска.