Окупанти розбудовують військову базу поблизу Бердянська - Андрющенко
Київ • УНН
російські окупаційні війська будують і розширюють військову базу з новими оборонними спорудами поблизу захопленого міста Бердянськ Донецької області, про що свідчать супутникові фотографії та повідомлення радника мера Маріуполя.
Окупаційні війська рф розбудовують військову базу на Донеччині поблизу захопленого Бердянська. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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За його словами, військова база росіян не просто збільшилась за останні пів року, а була оснащена новими оборонними спорудами споруд на захід та північ. Андрющенко підкреслив, що нещодавно сюди прибуло інженерне підкріплення.
Він оприлюднив супутникові фото на яких видно, як зростала база військ рф.
Військова база / полігон між с. Новопетрівка та с. Куликівське Бердянського району на кордоні Донецької області
Андрющенко додав, що саме неподалік цієї бази знаходиться тренувальний полігон між х. Бабах-Тарама та с. Куліківське.
Нагадаємо
Радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що російська армія продовжує перекидати підкріплення на північ Донецької області через Маріуполь.