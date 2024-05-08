Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  97293 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  99129 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  162341 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149076 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148892 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  238387 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109843 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120654 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120726 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120946 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  197412 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  238387 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  238211 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  347746 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  503535 просмотра

Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко

российские оккупационные войска строят и расширяют военную базу с новыми оборонительными сооружениями вблизи захваченного города Бердянск Донецкой области, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии и сообщения советника мэра Мариуполя.

Война •   •  9896 просмотра
Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко

Disney сократит количество фильмов Marvel

Генеральный директор Disney Боб Айгер планирует сократить количество новых фильмов Marvel до 2-3 в год, а телесериалов Marvel - до 2 в год, сосредоточившись на качестве, а не на количестве.

Культура •   •  18282 просмотра
Disney сократит количество фильмов Marvel

российских студентов отчислили за отказ работать на военном производстве - Центр нацсопротивления

российских студентов исключают из университетов за отказ работать на военном производстве, где заставляют собирать беспилотники и военную технику для вторжения в Украину.

Война •   •  8882 просмотра
российских студентов отчислили за отказ работать на военном производстве - Центр нацсопротивления

Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов

Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.

Война •   •  11089 просмотра
Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов

В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ

В поминальные дни 12-15 мая в Киеве не будет никаких ограничений или запретов на посещение кладбищ, но людей призывают ограничить скопление людей и время пребывания там из-за отсутствия укрытий гражданской обороны, а также организовать дополнительные маршруты общественного транспорта к основным кладбищам.

Общество •   •  9811 просмотра
В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ

Во Львове на месте лагеря для военнопленных почтили память погибших во Второй мировой войне

8 мая во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне на месте концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг-328", впервые в Украине отмечая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Общество •   •  7668 просмотра
Во Львове на месте лагеря для военнопленных почтили память погибших во Второй мировой войне

В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

Послы ЕС согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility.

Экономика •   •  10543 просмотра
В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации

679 человек отказываются покинуть почти полностью разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов затрудняется доставка туда гуманитарной помощи.

Общество •   •  9007 просмотра
В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации

На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф

В Кировоградской области эксперты осмотрели около 60 дворов и получили столько же обращений от жителей после ракетной атаки россии на громаду Светловодска.

Война •   •  9923 просмотра
На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф

Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Новости Мира •   •  9050 просмотра
Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ