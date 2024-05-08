Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко

Оккупационные войска рф строят военную базу в Донецкой области вблизи захваченного Бердянска. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, военная база россиян не просто увеличилась за последние пол года, а была оснащена новыми оборонительными сооружениями сооружений на запад и север. Андрющенко подчеркнул, что недавно сюда прибыло инженерное подкрепление.

Он обнародовал спутниковые фото на которых видно, как росла база войск рф.

Военная база / полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского района на границе Донецкой области - подписал кадры советник городского головы Мариуполя

Андрющенко добавил, что именно неподалеку от этой базы находится тренировочный полигон между х. Бабах-Тарама и с. Куликовское.

Напомним

Советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что российская армия продолжает перебрасывать подкрепления на север Донецкой области через Мариуполь.