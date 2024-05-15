россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь

Через железнодорожные пути временно оккупированного Мариуполя россияне везут танки. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Военные перемещения. Теперь на неделе в тренде танки. Через город поехали из Бердянского направления в Новоазовское направление. Куда дальше - можем только догадываться, учитывая Харьковскую область - написал он.

Он также добавил, что данный факт демонстрирует угрозу от новой ветки железной дороги Мариуполь-Ростов, которую россияне построили на временно оккупированных территориях.

Сейчас тянут вот так. Тягачами. Долго. Мало. Дорого - добавил он.

Напомним,

По данным Генштаба, за сутки противник потерял 14 танков. При этом общие потери танков с начала полномасштабного вторжения достигли 7510 единиц.

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