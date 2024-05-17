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Окупанти в Маріуполя проводять ремонт знищеного Драмтеатру

Окупанти в Маріуполя проводять ремонт знищеного Драмтеатру

Київ • УНН

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Російська окупаційна влада в Маріуполі розбирає та ремонтує будівлю драматичного театру, який вона розбомбила у 2022 році, коли в його підвалах ховалися сотні сімей з дітьми, намагаючись приховати свій воєнний злочин.

Окупаційна влада Маріуполя проводить демонтажні та ремонтні роботи на місці Драматичного театру, який вони знищили у 2022 році. Тоді у підвалах Драмтеатру ховались сотні родин з дітьми. Про це пише УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі 

Окупанти продовжують демонтажні та ремонтні роботи на місці трагедії. Загарбники намагаються приховати свій злочин та відновити театр, щоб тут грали пропагандистські вистави

- йдеться у дописі.

У міськраді нагадали, що саме Театр став символом воєнного злочину росіян проти мирних маріупольців у всьому світі. 16 березня 2022 року вони скинули на будівлю театру, де ховалися сотні родин з дітьми, дві авіабомби. російських військових не зупинив напис перед будівлею великими літерами "ДЕТИ".

Також в Маріупольській міській раді підкреслили, що під час так званого ремонту, скульптури на фасаді, які дивом вціліли після бомбардування, були остаточно втрачені внаслідок жахливої недбалості окупантів.

Нагадаємо

росіяни влаштували "тематичну розважальну виставку", де виставили розстріляні трамваї з Маріуполя, які знищили окупаційні війська під час блокади міста.

Володимир Омельченко

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