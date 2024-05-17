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Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 13:16  •  3955 просмотра

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Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.

Оккупационные власти Мариуполя проводят демонтажные и ремонтные работы на месте Драматического театра, который они уничтожили в 2022 году. Тогда в подвалах Драмтеатра прятались сотни семей с детьми. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали 

Оккупанты продолжают демонтажные и ремонтные работы на месте трагедии. Захватчики пытаются скрыть свое преступление и восстановить театр, чтобы здесь играли пропагандистские спектакли

- говорится в заметке.

В горсовете напомнили, что именно Театр стал символом военного преступления россиян против мирных мариупольцев во всем мире. 16 марта 2022 года они сбросили на здание театра, где прятались сотни семей с детьми, две авиабомбы. российских военных не остановила надпись перед зданием большими буквами "ДЕТИ".

Также в Мариупольском городском совете подчеркнули, что во время так называемого ремонта, скульптуры на фасаде, которые чудом уцелели после бомбежки, были окончательно утрачены в результате ужасной халатности оккупантов.

Напомним

россияне устроили "тематическую развлекательную выставку", где выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя, которые уничтожили оккупационные войска во время блокады города.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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