Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра
Киев • УНН
Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.
Оккупационные власти Мариуполя проводят демонтажные и ремонтные работы на месте Драматического театра, который они уничтожили в 2022 году. Тогда в подвалах Драмтеатра прятались сотни семей с детьми. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Детали
Оккупанты продолжают демонтажные и ремонтные работы на месте трагедии. Захватчики пытаются скрыть свое преступление и восстановить театр, чтобы здесь играли пропагандистские спектакли
В горсовете напомнили, что именно Театр стал символом военного преступления россиян против мирных мариупольцев во всем мире. 16 марта 2022 года они сбросили на здание театра, где прятались сотни семей с детьми, две авиабомбы. российских военных не остановила надпись перед зданием большими буквами "ДЕТИ".
Также в Мариупольском городском совете подчеркнули, что во время так называемого ремонта, скульптуры на фасаде, которые чудом уцелели после бомбежки, были окончательно утрачены в результате ужасной халатности оккупантов.
Напомним
россияне устроили "тематическую развлекательную выставку", где выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя, которые уничтожили оккупационные войска во время блокады города.
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