В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую назвали тульским проспектом несмотря на желание жителей

Во временно оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую переименовали в тульский проспект, что вызвало протест среди местных жителей. Оккупанты приняли постановление 21 мая, ссылаясь на "вклад тульской области в восстановление города и мнения группы жителей". Об этом сообщил Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

В Мариуполе оккупационные власти переименовали улицу Азовстальскую в тульский проспект, несмотря на массовое сопротивление местных жителей. Решение было подписано 21 мая, на следующий день после второй годовщины выхода защитников с "Азовстали".

В официальном объяснении утверждается, что тульская область внесла значительный вклад в "восстановление" города и что учитывались мнения некоторых жителей. Однако это противоречит результатам открытого опроса, по результатам которого 72% жителей выступили против переименования, что не помешало действиям оккупационных властей.

Оккупанты продолжают стирать все, что могло бы напоминать об украинском прошлом Мариуполя. Кроме того, такие переименования приводят к юридическому изменению адресов разрушенных домов. В результате людям отказывают даже встать в очередь на компенсационное жилье, ведь адресов их многоэтажек просто не существует - отмечают в сообщении.

Напомним

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