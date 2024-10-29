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В окупованому Криму затримали жінку, яка купила NFT-марку з "російським кораблем"

Київ • УНН

 • 21708 перегляди

В окупованому Криму затримали 34-річну юристку Людмилу Колесникову за придбання NFT Укрпошти за 25 євро. Жінку звинуватили у шпигунстві та наданні фінансової допомоги Україні.

В окупованому Криму затримали жінку, яка купила NFT-марку з "російським кораблем"

В окупованому Криму юристку затримали через покупку NFT Укрпошти з мемом про "російський військовий корабель" за 25 доларів, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

За даними Telegram-каналу, 34-річну Людмилу Колесникову силовики затримали ще у червні на похороні її матері, на яку жінка приїхала з Ірландії. Жінка розповіла про це у листі із СІЗО. Вона юрист за освітою, останні два роки проживала у Європі, де працювала "в галузі косметології".

"Дома (в Ялті) у мені залишився улюблений кіт. Я благала його випустити, але вони (фсб) цього не зробили. Він помер від голоду. Більше у мене нікого немає - батьки померли, сестра в Україні. Вона мені не допомагає",— написала Колесникова.

Жінка стверджує, що її звинуватили у "шпигунстві" та "наданні фінансової допомоги Україні на 25 євро". Два роки тому вона за ці гроші купила "дві NFT поштові марки". Зважаючи на все, йдеться про марки Укрпошти з мемом про "російський військовий корабель", кошти з продажу якого мали спрямувати ЗСУ.

За словами Колесникової, на момент написання листа із СІЗО вона не мала адвоката.

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