В оккупированном Крыму задержали женщину, которая купила NFT-марку с "российским кораблем"
Киев • УНН
В оккупированном Крыму задержали 34-летнюю юристку Людмилу Колесникову за приобретение NFT Укрпочты за 25 евро. Женщину обвинили в шпионаже и оказании финансовой помощи Украине.
В оккупированном Крыму юристку задержали из-за покупки NFT Укрпочты с мемом о "российском военном корабле" за 25 долларов, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По данным Telegram-канала, 34-летнюю Людмилу Колесникову силовики задержали еще в июне на похоронах ее матери, на которые женщина приехала из Ирландии. Женщина рассказала об этом в письме из СИЗО. Она юрист по образованию, последние два года проживала в Европе, где работала "в области косметологии".
"Дома (в Ялте) у мне остался любимый кот. Я умоляла его выпустить, но они (фсб) этого не сделали. Он умер от голода. Больше у меня никого нет - родители умерли, сестра в Украине. Она мне не помогает",- написала Колесникова.
Женщина утверждает, что ее обвинили в "шпионаже" и "предоставлении финансовой помощи Украине на 25 евро". Два года назад она за эти деньги купила "две NFT почтовые марки". Судя по всему, речь идет о марках Укрпочты с мемом о "российском военном корабле", средства от продажи которого должны были направить ВСУ.
По словам Колесниковой, на момент написания письма из СИЗО она не имела адвоката.