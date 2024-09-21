В окупованому Криму "гучно": вибухи лунали у Севастополі та Сімферополі
Київ • УНН
В окупованому Сімферополі чули щонайменше чотири вибухи. У Севастополі та Бахчисараї працювало російське ППО, на півострові короткочасно оголошено ракетну небезпеку. Жертв і руйнувань немає.
В окупованому Сімферополі було чути не менше чотирьох вибухів. Про це повідомив Крим.Реалії місцевий житель, передає УНН.
Внаслідок вибухів спрацювала сигналізація на автомобілях у районі масиву Мате Залки та автовокзалу.
Крім того, за даними "Кримського вітру", російське ППО працювало у Севастополі та Бахчисараї.
Як пише Telegram-канал Astra, на вулицях Севастополя зупинено транспорт, влада закликала мешканців залишити прибережні зони. На півострові було короткочасно оголошено ракетну небезпеку. Повідомлялося про атаку балістичними ракетами.
Жертв та руйнувань немає.