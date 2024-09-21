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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму "громко": взрывы раздавались в Севастополе и Симферополе

В оккупированном Крыму "громко": взрывы раздавались в Севастополе и Симферополе

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 16:58  •  8704 просмотра

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В оккупированном Симферополе слышали по меньшей мере четыре взрыва. В Севастополе и Бахчисарае работало российское ПВО, на полуострове кратковременно объявлена ракетная опасность. Жертв и разрушений нет.

В оккупированном Симферополе было слышно не менее четырех взрывов. Об этом сообщил Крым.Реалии местный житель, передает УНН.

В результате взрывов сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.

Кроме того, по данным "Крымского ветра", российское ПВО работало в Севастополе и Бахчисарае.

Как пишет Telegram-канал Astra, на улицах Севастополя остановлен транспорт, власти призвали жителей покинуть прибрежные зоны. На полуострове была кратковременно объявлена ракетная опасность. Сообщалось об атаке баллистическими ракетами.

Жертв и разрушений нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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simferopolСимферополь
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sevastopolСевастополь