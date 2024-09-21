В оккупированном Крыму "громко": взрывы раздавались в Севастополе и Симферополе
Киев • УНН
В оккупированном Симферополе слышали по меньшей мере четыре взрыва. В Севастополе и Бахчисарае работало российское ПВО, на полуострове кратковременно объявлена ракетная опасность. Жертв и разрушений нет.
В оккупированном Симферополе было слышно не менее четырех взрывов. Об этом сообщил Крым.Реалии местный житель, передает УНН.
В результате взрывов сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.
Кроме того, по данным "Крымского ветра", российское ПВО работало в Севастополе и Бахчисарае.
Как пишет Telegram-канал Astra, на улицах Севастополя остановлен транспорт, власти призвали жителей покинуть прибрежные зоны. На полуострове была кратковременно объявлена ракетная опасность. Сообщалось об атаке баллистическими ракетами.
Жертв и разрушений нет.