В оккупированном Крыму "громко": взрывы раздавались в Севастополе и Симферополе

В оккупированном Симферополе было слышно не менее четырех взрывов. Об этом сообщил Крым.Реалии местный житель, передает УНН.

В результате взрывов сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.

Кроме того, по данным "Крымского ветра", российское ПВО работало в Севастополе и Бахчисарае.

Как пишет Telegram-канал Astra, на улицах Севастополя остановлен транспорт, власти призвали жителей покинуть прибрежные зоны. На полуострове была кратковременно объявлена ракетная опасность. Сообщалось об атаке баллистическими ракетами.

Жертв и разрушений нет.