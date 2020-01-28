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В Офісі Генпрокурора розповіли, кого планують набрати у штат з-поза системи

Київ • УНН

 • 14212 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. В Офісі Генерального прокурора (ОГП) заявили, що на конкурсі на посади прокурорів раді бачити юристів, науковців та представників судової системи. Про це в інтерв’ю виданню "Закон і бізнес" повідомив заступник Генерального прокурора Віктор Чумак, передає УНН.

В Офісі Генпрокурора розповіли, кого планують набрати у штат з-поза системи

"У законі передбачено, що це може бути будь-яка особа, котра має відповідні кваліфікацію та освіту, — фахівець у галузі права з відповідним досвідом у 5 років і більше. У нас є лише одне зауваження: це не можуть бути прокурори, які станом на 25 вересня минулого року займали посади в прокуратурі. Іншими словами, це мають бути юристи з досвідом, які виявили бажання взяти участь у доборі", - зазначив він.

Чумак додав, що в ОГП будуть раді бачити адвокатів, науковців та представників судової системи.

"Адвокати — чудово, науковцям також будемо раді, як і представникам судової системи. Адвокати — це взагалі чудово, тому що вони є зворотним боком тієї самої прокуратури. Це одна медаль, тільки два боки. Це юристи, які дуже добре, тим паче, якщо розуміються на кримінальному процесі, знають слабкі та сильні сторони процесуального законодавства. Також можуть приходити судді або їхні помічники. Це абсолютно нормально. Науковці можуть прийти в офіс із доктринальним баченням того ж кримінальногоправа та процесу. Це теж буде чудово. Вони можуть спокійно стати прокурорами — процесуальними керівниками", - пояснив він.

В ОГП прогнозують, що до кінця року система прокуратури буде переатестована.

"Загалом наприкінці цього року ми матимемо практично всю переатестовану систему прокуратури на всіх рівнях: генеральну — Офіс Генерального прокурора, окружні та регіональні прокуратури. Тому вважаю, що будь-хто може прийти на ці посади, якщо відповідатиме тим критеріям, які передбачені в законі. Нічого страшного в цьому немає", - відмічає він.

На запитання, чи не надто великим є ризик того, що 100 новобранців тільки погіршать ситуацію з розслідуванням, особливо резонансних проваджень, він зазначив: "100 новобранців — лише 12% від загальної чисельності прокурорів у ОГП".

"Цього якраз достатньо, щоб, з одного боку, отримати свіжу кров, людей, які мають інше бачення й можуть запропонувати оригінальні підходи, а з другого — зберегти рівень інституційної спроможності Офісу Генпрокурора, тобто не "плавати" в процесуальних речах. До того ж успішні кандидати пройдуть стажування, яке передбачає практику, а подальша робота, наприклад у складі груп прокурорів, допоможе їм запозичити досвід коллег", - додав він.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора 20 січня розпочався добір кандидатів на посади прокурорів.

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