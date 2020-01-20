Сьогодні стартував добір прокурорів з-поза старої системи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Офісі Генпрокурора 20 січня розпочинається добір кандидатів на посади прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора (ОГП).
"Відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки 20 січня 2020 року розпочинається добір прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. Прийом документів триватиме до 2 лютого 2020 року", - повідомили в ОГП.
В Офісі вказали, що шукають "кваліфікованих фахівців, які не працювали в старій системі, з юридичною освітою та незаплямованою репутацією". "Саме тому головними критеріями відбору кандидатів є професіоналізм і доброчесність", - зауважили в ОГП.
Як зазначається, щоб стати прокурором, потрібно успішно пройти тести на знання законодавства та загальні здібності, практичне завдання і співбесіду, а також перевірку на доброчесність.
"Найкращим кандидатам буде запропоновано стажування в Тренінговому центрі та Офісі Генерального прокурора", - додали в ОГП.
Нагадаємо, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.
Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності 25 вересня.
Раніше Генпрокурор заявив, що всі три етапи атестації пройшло 610 прокурорів ГПУ. Так, низку прокурорів у гучних справах звільнили. Зокрема, прокурора Кулика звільнили через непроходження атестації, очільника управління спецрозслідувань Горбатюка та інших.