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Сьогодні стартував добір прокурорів з-поза старої системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В Офісі Генпрокурора 20 січня розпочинається добір кандидатів на посади прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора (ОГП).

Сьогодні стартував добір прокурорів з-поза старої системи

"Відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки 20 січня 2020 року розпочинається добір прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. Прийом документів триватиме до 2 лютого 2020 року", - повідомили в ОГП.

В Офісі вказали, що шукають "кваліфікованих фахівців, які не працювали в старій системі, з юридичною освітою та незаплямованою репутацією". "Саме тому головними критеріями відбору кандидатів є професіоналізм і доброчесність", - зауважили в ОГП.

Як зазначається, щоб стати прокурором, потрібно успішно пройти тести на знання законодавства та загальні здібності, практичне завдання і співбесіду, а також перевірку на доброчесність.

"Найкращим кандидатам буде запропоновано стажування в Тренінговому центрі та Офісі Генерального прокурора", - додали в ОГП.

Нагадаємо, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.

Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності 25 вересня.

Раніше Генпрокурор заявив, що всі три етапи атестації пройшло 610 прокурорів ГПУ. Так, низку прокурорів у гучних справах звільнили. Зокрема, прокурора Кулика звільнили через непроходження атестації, очільника управління спецрозслідувань Горбатюка та інших.

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