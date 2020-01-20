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Сегодня стартовал отбор прокуроров из-за пределов старой системы

Киев • УНН

 • 15523 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Офисе Генпрокурора 20 января начинается отбор кандидатов на должности прокуроров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора (ОГП).

Сегодня стартовал отбор прокуроров из-за пределов старой системы

"В соответствии с приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки 20 января 2020 года начинается отбор прокуроров на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора. Прием документов продлится до 2 февраля 2020 года", - сообщили в ОГП.

В Офисе указали, что ищут "квалифицированных специалистов, которые не работали в старой системе, с юридическим образованием и незапятнанной репутацией". "Именно поэтому главными критериями отбора кандидатов является профессионализм и добродетель", - отметили в ОГП.

Как отмечается, чтобы стать прокурором, нужно успешно пройти тесты на знание законодательства и общие способности, практическое задание и собеседование, а также проверку на добродетель.

"Лучшим кандидатам будет предложено стажировку в тренинговом центре и Офисе Генерального прокурора", - добавили в ОГП.

Напомним, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.

Ранее Генпрокурор заявил, что все три этапа аттестации прошло 610 прокуроров ГПУ. Так, ряд прокуроров в громких делах уволили. В частности, прокурора Кулика уволили из-за непрохождения аттестации, главу управления спецрасследований Горбатюка и других.

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