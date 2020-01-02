В Україні замість ГПУ відсьогодні запрацював Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Відповідно до наказу Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, відсьогодні, 2 січня 2020 року на зміну Генеральній прокуратурі прийшов Офіс Генерального прокурора, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті відомства.
"Офіс Генерального прокурора – центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Офіс Генерального прокурора створено на місці ліквідованої Генеральної прокуратури України в межах реформування системи, розпочатого у вересні 2019 року, з метою підвищення суспільної довіри до прокуратури", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новий Офіс має 12 департаментів, 8 окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури. Всього в офісі 1,5 тис. працівників.
Нагадаємо, 19 вересня нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури.
Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності 25 вересня.
Раніше Генпрокурор заявив, що днем запуску роботи Офісу Генерального прокурора стане 2 січня.
Також за його словами, всі три етапи атестації пройшло 610 прокурорів Генпрокуратури.
Як повідомляв УНН, ГПУ фактично передала за підслідністю до НАБУ 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.
Рябошапка заявив, що майже 30 співробітників ГПУ, що займались розслідуванням "справ Майдану", готові перейти до Державного бюро розслідувань.