Рябошапка: 610 прокурорів пройшли три етапи атестації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, за результатами трьох етапів атестації, 610 прокурорів довели свою професійність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
"19 грудня 2019 року закінчився третій завершальний етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України. За результатами написання практичного завдання та проходження співбесіди за рішенням кадрових комісій 610 прокурорів успішно пройшли третій етап атестації, 154 - не успішно, 5 - не з’явились. До цього етапу було допущено 769 прокурорів ГПУ, які вдало пройшли два попередні етапи атестації", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що в атестації взяли участь 1083 прокурори Генеральної прокуратури України, які до 15 жовтня подали заяви про намір пройти атестацію. Із них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.
"Співбесіди та перевірка на доброчесність, мабуть, найважливіший етап атестації - оскільки суспільству потрібні чесні та професійні прокурори, які живуть по статках та працюють по закону для захисту прав людей і бізнесу. Вважаю, що за допомогою експертів, делегованих міжнародними організаціями, кадрові комісії зробили колосальну роботу і обрали достойних прокурорів. Однак, ми будемо далі уважно відслідковувати всі сигнали щодо доброчесності цих прокурорів і за потреби приймати законні рішення. Нульова толерантність до корупції в Офісі Генерального прокурора", - сказав Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Нагадаємо, 4 жовтня Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами, а 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію.
Також вчора, 19 грудня, з’явились подробиці, як відбуватиметься співбесіда.