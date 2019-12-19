У Рябошапки розповіли, як призначатимуть прокурорів на керівні посади

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На керівні посади в Офісі Генпрокурора прокурорів призначатимуть через співбесіду з шістьма членами комісії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

“Прокурори Генеральної прокуратури, які успішно пройшли атестацію та претендують на зайняття керівних посад (керівник, заступник керівника структурного підрозділу) в Офісі Генерального прокурора, проходитимуть співбесіду”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що для цього у Генпрокуратурі вже утворено “Комісію з добору керівного складу органів прокуратури”, повноваження якої визначає Положення, затверджене наказом Генерального прокурора від 16 грудня 2019 року.

“Комісія складатиметься з шести членів, з них не менше трьох — особи, делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями. Комісія буде проводити з кандидатом співбесіду, беручи до уваги його професійні, морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські здібності та прийматиме рішення про схвалення призначення кандидата на адміністративну посаду або відмову у схваленні призначення на посаду, яке протягом 24 годин передається Генеральному прокурору”, — зазначили у пресслужбі.

Вказано, що атестація прокурорів проводиться на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”. Кінцевою метою реформи є прокуратура, якій довіряє суспільство. Ті прокурори, які залишаться в оновленій прокуратурі, будуть працювати на основі нової системи оцінювання якості роботи прокурорів, порядку вимірювання та навантаження, а також системи кар’єрного зростання за результатами оцінки якості роботи.

Нагадаємо, 5 листопада, в рамках реформи прокуратури, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив третю кадрову комісію з розгляду дисциплінарних скарг і затвердив Порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

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