У Рябошапки рассказали, как будут назначать прокуроров на руководящие должности

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. На руководящие должности в Офисе Генпрокурора прокуроров будут назначать через собеседование с шестью членами комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуроры Генеральной прокуратуры, которые успешно прошли аттестацию и претендуют на занятие руководящих должностей (руководитель, заместитель руководителя структурного подразделения) в Офисе Генерального прокурора, будут проходить собеседование", - говорится в сообщении.

Указано, что для этого в Генпрокуратуре уже создана "Комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры", полномочия которой определяет Положение, утвержденное приказом Генерального прокурора от 16 декабря 2019 года.

"Комиссия будет состоять из шести членов, из них не менее трех - лица, делегированные международными неправительственными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями. Комиссия будет проводить с кандидатом собеседование, учитывая его профессиональные, морально-деловые качества, а также управленческо-организаторские способности и будет принимать решение об одобрении назначения кандидата на административную должность или отказе в одобрении назначения на должность, которое в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору", - отметили в пресс-службе.

Указано, что аттестация прокуроров проводится во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Конечной целью реформы является прокуратура, которой доверяет общество. Те прокуроры, которые останутся в обновленной прокуратуре, будут работать на основе новой системы оценки качества работы прокуроров, порядка измерения и нагрузки, а также системы карьерного роста по результатам оценки качества работы.

Напомним, 5 ноября, в рамках реформы прокуратуры, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

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